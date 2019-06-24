الإحصاء السعودية: 3 ملايين مواطن يشملهم نظام التأمين الصحي

الرياض – مباشر: كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن إجمالي السكان المشمولين بنظام تأمين صحي بالمملكة بلغ 12.925 مليون شخص بنهاية عام 2018.

وأظهرت بيانات رسمية للهيئة اليوم الاثنين، أن إجمالي السعوديين المشمولين بنظام تأمين صحي بلغ 3.082 مليون مواطن، فيما بلغ 9.843 مليون وافدا بنهاية العام الماضي.

ووصلت نسبة السعوديين الحاصلين على تأمين صحي إلى 14.8 بالمائة، وبلغت بالنسبة لغير السعوديين 77.6 بالمائة.

وأظهرت البيانات، أن نسبة التغطية بالتأمين الصحي بين السعوديين تصل لأعلى مستوى لها عند فئة 30- 34 عاما.

وكانت أعلى نسبة تغطية بالتأمين الصحي بين السعوديين في المنطقة الشرقية والتي وصلت إلى 26 بالمائة، تليها منطقة مكة المكرمة بنحو 21 بالمائة.

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