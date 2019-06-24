رئيس النواب لنائب : كفاية كدة ..أنت أخدت بدل وقت ضايع مرتين

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مازح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المسائية المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2010، النائب محمد السيد الحسينى، عضو البرلمان عن دائرة بولاق الدكرور ، بعد انتهاء التوقيت المخصص لكلمته، بقوله : "كفاية كدة يا حسني، أنت أخدت بدل وقت ضايع مرتين".



وفى السياق ذاته، طالب رئيس البرلمان، أعضاء المجلس بالإلتزام بالتوقيات المحددة لحديث كل منهم، سواء رؤساء الهيئات البرلمانية أو رؤساء اللجان النوعية، أو النواب.



من جانبه قال النائب مصطفى أبو زيد، عضو مجلس...