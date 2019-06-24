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بهاء أبو شقة يحذر من صفحة "مزيفة" تنتحل اسمه على "فيسبوك"

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بهاء أبو شقة يحذر من صفحة "مزيفة" تنتحل اسمه على "فيسبوك" بهاء أبو شقة يحذر من صفحة "مزيفة" تنتحل اسمه على "فيسبوك"

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حذر المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، من صفحة تنتحل اسمه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مؤكدا أن الصفحة المزيفة تنصب على المواطنين باسمه، وتزعم تحديد مواعيد لمقابلته فى مكتبه مقابل مبلغ مالى. 
ودعا رئيس الحزب إلى مقاطعة هذه الصفحة المشبوهة إلى حظرها ومقاطعتها، وتقديم تقارير حول انتحالها صفة الغير لإدارة فيسبوك، لافتا إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية تجاه هذه الصفحة المشبوهة، وتقوم الجهات المسؤولة بملاحقة القائمين عليها.
وقال حزب الوفد أن الصفحة الرسمية للمستشار بهاء الدين أبو شقة عبر موقع التواصل الاجتماعي...

الموجز

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