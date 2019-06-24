بالصور .. تعرف على «ابن» ريهام عبد الغفور أصبح «شابا وسيماً» .. خيانة زوجية وراء إنفصالها عن والده

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة تجمعها بإبنها الشاب “يوسف”.

وظهرت الفنانة ريهام عبد الغفور في الصورة تحتضن ابنها، وكتبت قائلة: “عيد ميلاد رائع لابني اللي فخورة به، عيد ميلاد سعيد يا كل شيء في حياتي.

وكانت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور انفصلت عن زوجها الأول ووالد ابنها “يوسف” بسبب الخيانة.

ريهام تحكي قصة انفصالها :

ريهام عبدالغفور، قالت خلال استضافتها في برنامج «أنا وأنا»، مع الإعلامية سمر يسري، والمذاع عبر فضائية «on e»: «إنها بعد إكتشافها خيانة زوجها، أصرت عائلتها على العودة له مرة ثانية عقب الانفصال بسبب خوف والدتها على حفيدها لأنها عانت من المعيشة مع زوج والدتها».

وأضافت: «أنها شعرت بالغضب وقتها بسبب إصرارهم على العودة له بعد الخيانة، خاصة وأن عودتها كانت تحت ضغط، ولكن شعورها في المرة الثانية كان يختلف تماما عن المرة الأولى».

وتابعت: «أن الخيانة في المرة الأولى كانت صادمة بسبب قصة الحب التي كانت تعيشها، أما خيانته في المرة الثانية فإنها لم تشعر بالحزن لأنها تغيرت ولم تعد تعطي طاقة الحب مرة أخرى».