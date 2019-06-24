اليورو يرتفع لأعلى مستوى بـ3 أشهر أمام الدولار

مباشر: صعد اليورو مقابل الدولار إلى أعلى مستوى في 3 أشهر خلال تعاملات اليوم الإثنين، على خلفية تكهنات خفض الفائدة الأمريكية.

وتراهن الأسواق على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بخفض معدل الفائدة الرئيسي في الشهر المقبل بمقدار 25 نقطة أساس، وهو أقرب من التوقعات حيال قيام المركزي الأوروبي بتقليص 10 نقاط أساس والتي يتم تسعيرها في سبتمبر/أيلول القادم.

ويأتي ذلك على الرغم من التوقعات الرسمية التي تشير إلى أن المركزي الأمريكي لن يخفض الفائدة قبل حلول عام 2020 بينما أرجأ نظيره الأوروبي الخطط السابقة لزيادة الفائدة للنصف الأول من العام المقبل على الأقل.

وتتجه العملة الأوروبية الموحدة لتسجيل أول مكاسب شهرية في نحو 5 أشهر خلال يونيو/حريزان الجاري بارتفاع يتجاوز 1.9 بالمائة.

وأشار "بول ميجيسي" رئيس أبحاث العملات في "جي.بي.مورجان" خلال مذكرة للعملاء نقلتها وكالة بلومبرج الأمريكية، إلى تحول البنك لنظرة محايدة حيال اليورو بدلاً من الشورت سيلينج.

وأرجع البنك الأمريكي رؤيته إلى احتمالية تسارع خطوات خفض الفيدرالي لمعدل الفائدة في إطار زمني أقصر من المتوقع بغض النظر عن حرص البنك المركزي الأوروبي على التيسير النقدي.

وبحلول الساعة 10:58 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2 بالمائة ليصل إلى 1.1392 دولار، لتكون عند أعلى مستوى منذ 21 مارس/آذار الماضي.

وكانت العملة الموحدة لدول أوروبا سجلت مكاسب بنحو 1.4 بالمائة أمام الدولار الأمريكي في الأسبوع الماضي.

كما زادت العملة الأوروبية الموحدة مقابل نظيرتها اليابانية بنحو 0.2 بالمائة لترتفع إلى 122.24 ين، وشهدت زيادة أمام الجنيه الإسترليني بنسبة مماثلة مسجلة 0.8941 إسترليني.

فيما استقر اليورو أمام العملة السويسرية عند مستوى 1.1108 فرنك.