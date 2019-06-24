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استقالة نائب رئيس المركزي الهندي قبل انتهاء فترة ولايته

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استقالة نائب رئيس المركزي الهندي قبل انتهاء فترة ولايته استقالة نائب رئيس المركزي الهندي قبل انتهاء فترة ولايته

مباشر: تقدم نائب رئيس البنك المركزي في الهند بالاستقالة من منصبه قبل انتهاء فترة ولايته بـ6 أشهر.

وكان مسؤول المركزي الهندي دخل في صدام مؤخراً مع  بشأن تآكل استقلالية البنك المركزي.

وذكر المركزي الهندي في بيان على موقعه اليوم الاثنين أن فيرال أشاريا تقدم منذ أسابيع قليلة باستقالته، حيث قال إن هناك ظروف شخصية لا يمكن تجنبها ستحول دون الاستمرار في منصبه بعد 23 يوليو/تموز المقبل.

وتابع البيان أن الإجراءات الناتجة عن قراره لاتزال قيد النظر من قبل السلطات المختصة.

وفي 2016 تم تعيين أشاريا نائباً لرئيس البنك المركزي الهندي وذلك لفترة ولاية مدتها 3 سنوات.

وكان أشاريا صرح في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بأن المخاطر التي تقوض استقلالية البنك المركزي "كارثية"، مشيراً إلى أن التحركات المتهورة قد تؤدي إلى أزمة في استقلالية أسواق رأس المال.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلن أورجيت باتيل رئيس المركزي الهندي الاستقالة من منصبه، وأثير وقتها تكهنات بشأن أن استقلالية البنك كانت سبباً في قرار الاستقالة.

مباشر (اقتصاد)

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