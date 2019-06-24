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بالصور... محمد بن سلمان مع مايك بومبيو على كورنيش جدة

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بالصور... محمد بن سلمان مع مايك بومبيو على كورنيش جدة بالصور... محمد بن سلمان مع مايك بومبيو على كورنيش جدة

والتقطت الصور أثناء تناول ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الأمريكي، طعام الغذاء في أحد المطاعم المطلة على كورنيش جدة.

واستقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، وبحث الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية.

وحسب وكالة الأنباء "واس"، فقد "جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها".    

وتأتي زيارة بومبيو إلى السعودية، قبل زيارته المتوقعة إلى الإمارات، لإجراء محادثات متوقعة أخرى بشأن تصاعد التوتر مع إيران.

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