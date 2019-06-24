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هجوم على هاني شاكر عبر فيسبوك بسبب ميريام فارس

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هجوم على هاني شاكر عبر فيسبوك بسبب ميريام فارس هجوم على هاني شاكر عبر فيسبوك بسبب ميريام فارس

تعرض الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، لموجة هجوم حادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تبريره لخطأ الفنانة اللبنانية ميريام فارس ودفاعه المستمر عنها بعد إساءتها لمصر خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان موازين بالمغرب.

وتساءل البعض عبر موقع فيسبوك عن سبب تحامل "نقابة الموسيقيين" على الفنانة عبد الوهاب إذا أدلت بأي تصريح من باب الدعابة، رغم أنها قيمة فنية أهم من ميريام فارس، حيث تم إيقاف شيرين مرتين عن الغناء بسبب زلات لسان.

فيما أكد آخرون أن اعتذار ميريام فارس للشعب المصري غير مقبول وأن حجتها بأن البعض لم يفهم لهجتها اللبنانية بشكل صحيح غير مقبول، قائلين: "إحنا متربيين على أغاني فيروز".

وردت ميريام فارس على سؤال عن سبب غيابها عن الحفلات في ، قائلة إنها كانت تحيي الكثير من الحفلات في مصر قبل أحداث 25 يناير، لكن بعد ذلك أصبح أجرها أكبر ومتطلباتها أكثر، وعلقت قائلة: أصبحت تقيلة على مصر.

الموجز

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