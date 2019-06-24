رسالة من الملك السلمان: ابذلوا الجهد

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس": "في بداية الاستقبال، تشرف الجميع بالسلام على العاهل السعودي، الذي حمد الله تعالى أن هيأ لهذا الوطن شبابا يتفانون في سبيل خدمة دينهم ووطنهم في شتى المجالات، بما في ذلك المجال الرياضي ونشاطاته المختلفة".

وأشار خلال الاستقبال، إلى اهتمام الدولة بالرياضة والشباب، وأهمية بذل الجهد لرفع اسم المملكة عالياً في مختلف المشاركات الرياضية وتطورها وفق أعلى المعايير.

وحضر الاستقبال، الأمير نواف بن محمد بن عبد الله عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي لألعاب القوى، والأمير عبد الله بن خالد بن عبد الله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، والأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبد العزيز رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، والأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، والأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز مدير العلاقات الدولية باللجنة الأولمبية العربية السعودية، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية.