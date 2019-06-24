قيادى بالمعارضة التركية: سنفتح ملفات فساد حزب أردوغان فى إسطنبول

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أكد دانيز أوغلو، عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الجمهوري التركى المعارض، والقيادى بالمعارضة التركية، أن أولى الملفات التى سيتعامل معها أكرم إمام أوغلو، القيادى بحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، هو فتح ملفات الفساد التى تورط فيها حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه رجب طيب أردوغان خلال رئاسته لمدينة إسطنبول خلال الفترة الماضية.

وقال القيادى بالمعارضة التركية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن حزب الشعب الجمهورى التركى، سيلتزم بالشفافية الكاملة خلال إجراءه التحقيقات الخاصة بملفات الفساد ويعلنها للرأى العام التركى خلال...