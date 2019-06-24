أخبار عاجلة

88 الصبح - كل 1 دولار زيادة في سعر برميل يساوي 2.3 مليار جنية اعباء اضافية -
8 الصبح - فوز مرشح المعارضة في تركيا أكرم إمام أوغلو في انتخابات بلدية إسطنبول -
رئيس النواب لنائب : كفاية كدة ..أنت أخدت بدل وقت ضايع مرتين -
سامح شكرى: لن نفرط فى حبة رمل من سيناء -
بهاء أبو شقة يحذر من صفحة "مزيفة" تنتحل اسمه على "فيسبوك" -
"بعدما اتهمتها بادعاء المرض".. هيفاء وهبي تعلن الحرب على مي حريري....والأخيرة :كنتِ بترقصي لجوزي عشان تشتهري -
السعودية تعلن موقفها من فلسطين إذا رفضت "صفقة القرن" -
8 الصبح - انطلاق الجولة الخامسة للحوار الإستراتيجي (2+2) بين مصر و روسيا اليوم بموسكو -
الأخبار - مدبولي يلتقي كبار مسؤولي شركة بوش في مستهل زيارته لألمانيا -
الأخبار - مصر تستضيف منتدى "السياحة الميسرة" في المنطقة العربية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. الموجز

قيادى بالمعارضة التركية: سنفتح ملفات فساد حزب أردوغان فى إسطنبول

Google+ Print
قيادى بالمعارضة التركية: سنفتح ملفات فساد حزب أردوغان فى إسطنبول قيادى بالمعارضة التركية: سنفتح ملفات فساد حزب أردوغان فى إسطنبول

مشاركة
أكد دانيز أوغلو، عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الجمهوري التركى المعارض،  والقيادى بالمعارضة التركية، أن أولى الملفات التى سيتعامل معها أكرم إمام أوغلو، القيادى بحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، هو فتح ملفات الفساد التى تورط فيها حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه رجب طيب أردوغان خلال رئاسته لمدينة إسطنبول خلال الفترة الماضية.
وقال القيادى بالمعارضة التركية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن حزب الشعب الجمهورى التركى، سيلتزم بالشفافية الكاملة خلال إجراءه التحقيقات الخاصة بملفات الفساد ويعلنها للرأى العام التركى خلال...

الموجز

مواضيع متعلقة
"بعدما اتهمتها بادعاء المرض".. هيفاء وهبي تعلن الحرب على مي حريري....والأخيرة :كنتِ بترقصي لجوزي عشان تشتهري

"بعدما اتهمتها بادعاء المرض".. هيفاء وهبي تعلن الحرب على مي حريري....والأخيرة :كنتِ بترقصي لجوزي عشان تشتهري

سامح شكرى: لن نفرط فى حبة رمل من سيناء

سامح شكرى: لن نفرط فى حبة رمل من سيناء

بهاء أبو شقة يحذر من صفحة "مزيفة" تنتحل اسمه على "فيسبوك"

بهاء أبو شقة يحذر من صفحة "مزيفة" تنتحل اسمه على "فيسبوك"

رئيس النواب لنائب : كفاية كدة ..أنت أخدت بدل وقت ضايع مرتين

رئيس النواب لنائب : كفاية كدة ..أنت أخدت بدل وقت ضايع مرتين