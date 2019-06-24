إخوانية منشقة: جماعات العنف صناعة الإخوان..وسيد قطب اعترف بإنشائه تنظيما مسلحا

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أكدت حنان حجازى القيادية المنشقة عن جماعة الإخوان الإرهابية، أن جميع الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية خرجت من رحم جماعة الإخوان، مشيرة إلى أن الأفكار المؤسسة لجماعة الإخوان تحمل بذور العنف واستخدام القوة وإن كانت مؤجلة.

ورصدت حنان حجازى علاقة العنف بمؤسس تنظيم الإخوان، قائلة: "نظرية التغيير عند حسن البنا تتمحور حول وجود جماعة يتجسد فيها الإسلام وتدعو الأمة للانقياد إليها، وقد أوضح فى رسائله أن الإخوان سيستخدمون القوة حين لا يجدى غيرها وحين يستكملون عدة الإيمان، وهذه الفكرة بدأت هادئة نسبيا وتحولت بفعل الضغوطات...