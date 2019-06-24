نشطاء هونج كونج يجددون الاحتجاجات ضد قانون تسليم المتهمين

مباشر: تظاهر العشرات في هونج كونج اليوم الإثنين، أمام مبنى الحكومة في تجدد للاحتجاجات ضد مشروع القانون المقترح والذي يسمح بإرسال المشتبه بهم جنائياً إلى الصين.

وطالب النشطاء بسحب مشروع القانون وقيام الحكومة بإسقاط كافة التهم ضد هؤلاء الذين تم القبض عليهم في الاحتجاجات الأخيرة إضافة إلى التوقف عن وصف التظاهرات على أنها أعمال شغب.

وفي نهاية الأسبوع الماضي تجددت التظاهرات مرة أخرى داخل هونج كونج من أجل المطالبة بتنحي الرئيسة التنفيذية للبلاد كارري لام.

جدير بالذكر أنه في منتصف هذا الشهر قام المجلس التنفيذي لهونج كونج (الحكومة) بتعليق مشروع القانون بسبب المظاهرات العنيفة.

وتمكنت أسواق الأسهم من تسجيل أفضل أداء أسبوعي في 7 أشهر خلال الأسبوع الماضي على خلفية تعليق هذا التشريع المثير للجدل.

ويخطط المتظاهرون لإقامة مظاهرة جديدة يوم الأربعاء المقبل لزيادة الوعي بين قادة العالم الذين يحضرون قمة مجموعة الدول العشرين.

ومن المقرر أن يجتمع قادة مجموعة الدول العشرين يومي 28 و29 يونيو/حريزان الجاري في مدينة اوساكا اليابانية.

لكن مساعد وزير الخارجية الصيني "تشانغ جون" صرح اليوم بأن بكين لن تسمح لدول مجموعة العشرين بمناقشة قضية هونج كونج في القمة.