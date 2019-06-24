دايملر تطلق تحذيراً ثالثاً بشأن أرباح عام 2019

مباشر: حذرت شركة دايملر من ضربة قوية في أرباح العام الحالي، في ثالث مراجعة بالخفض خلال عام 2019.

وقالت الشركة الألمانية في بيان للمساهمين أمس الأحد، إن الأرباح التشغيلية هذا العام سوف تفشل في النمو.

وأوضحت دايملر أنها تتوقع الآن أن تكون الأرباح قبل الفائدة والضرائب في 2019 مشابهة لنفس مستويات العام الماضي والبالغة 11.1 مليار يورو، وهي أقل من النظرة المستقبلية السابقة.

وفي العام الماضي، انخفضت الأرباح التشغيلية لدايلمر بنسبة 22 بالمائة مقارنة بـ14.3 مليار يورو في عام 2017.

وتأتي تعليقات صانعة السيارات بعد أن كانت توقعت في السابق زيادة طفيفة في الأرباح عن عام 2019.

وألقت الشركة باللوم على الإجراءات المتعلقة بمزاعم التلاعب في انبعاثات الوقود بسيارات الديزل.

جدير بالذكر أن دايلمر قامت بالفعل باستدعاء 3 ملايين سيارة لتصحيح انبعاثات الوقود المفرطة من محركات الديزل الخاصة بها.

وبحسب البيان، فإن دايملر حذرت كذلك من أن قسم الشاحنات سوف يسجل خسائر هذا العام، متوقعة هوامش تشغيلية سالبة تتراوح بين -2 إلى -4 بالمائة مقابل 2.3 بالمائة المسجلة في عام 2018 والتوقعات السابقة لعام 2019 والبالغة من 0 إلى 2 بالمائة.

وبحلول الساعة 10:18 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض سهم "دايملر" إلى 47.47 يورو وهو ما يمثل هبوطاً بنسبة 4.3 بالمائة ليمحو المكاسب التي حققها السهم منذ بداية العام.