عضو بالشورى السعودي يطالب بإطلاق مشروع باسم الملك سلمان

الرياض – مباشر: استكمل مجلس الشورى السعودي جلسته العادية المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالله المعطاني.

وناقش المجلس، وفقا لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1439- 1440هـ.

واقترح عضو الشورى ناصر الموسى، إطلاق مشروع باسم "مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للعناية بالمساجد في المملكة".

وطالب عضو الشورى غازي بن زقر، بضرورة التنسيق بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة الخارجية لتسهيل مهام العاملين لديها بالخارج، والعمل على تناغم الجهد الدعوي بما يكفل دعم سياسات وأهداف المملكة التنموية ودعم مركزها العالمي كقوة فاعلة ومؤثرة على الساحة الدولية.

وطالبت عضو الشورى سامية بخاري، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالعمل على أن يضم برنامج استضافة خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة أسر الشهداء والمصابين في الحد الجنوبي.

وطالب عضو الشورى أحمد الزيلعي، بتعيين البدلاء للأئمة والمؤذنين المتقاعدين.

وعلى جانب آخر، ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1439- 1440هـ.

واقترح عضو الشورى خليفة الدوسري، على الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الاستفادة من المواصفات والمقاييس العالمية بالتعاون مع المختبرات والشركات الدولية بالخارج.

وطالب عضو الشورى محمد المزيد، بمضاعفة التنسيق والجهد بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وهيئة الجمارك للحد من استيراد السلع المقلدة والمغشوشة.

وقال عضو المجلس سلطان آل فارح، إنه ينبغي على الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة توضيح موقع إدارة المخاطر من إدارة المراجعة الداخلية والعلاقة بينهما؛ وذلك لأن المراجعة الداخلية الفاعلة تُبنى على دراسة جيدة للمخاطر في الوحدات الحكومية.

وطالب عضو الشورى أسامة الربيعة، بالتأكيد على ما يتعلق بما تقوم به الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في اللجنة التوجيهية المتعلقة بحماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة ودعمها.

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