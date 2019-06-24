أمانة المنطقة الشرقية تطرح 70 فرصة استثمارية في الدمام

الرياض - مباشر: أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن طرح عدد من المواقع للاستثمار في الأنشطة الترفيهية والرياضية في حاضرة الدمام، بمساحة إجمالية تصل إلى نحو 1.7 مليون متر مربع.

وأعلنت الأمانة، في بيان لها اليوم الاثنين، عن طرح 70 فرصة استثمارية في حاضرة الدمام، مختلفة الأنشطة والمساحات من بينها 10 فرص للاستثمار في مجال الترفيه والأنشطة الرياضية، بما يتماشى مع أهداف برنامج جودة الحياة 2020 أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأشارت إلى أن طرح تلك المساحة يأتي ضمن حزمة من الفرص الاستثمارية المطروحة في مختلف الأنشطة ومختلف مدن ومحافظات المنطقة.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية فهد بن محمد الجبير أن وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات في أمانة المنطقة الشرقية طرحت تلك الفرص المتنوعة من الأنشطة، لتنمية المنطقة اقتصادياً وسياحياً ما بين إقامة مراكز رياضية ومدينة مائية ومرسى قوارب ونادي بحري بالإضافة إلى مطاعم ومقاهٍ وأنشطة سكنية.

وقال الجبير: إن الفرص الترفيهية المطروحة بتنمية المنطقة والاستفادة من ميزاتها ومواقعها المميزة في الجذب الاستثماري والسياحي بما يحقق أهداف برنامج "جودة الحياة" أحد برامج رؤية المملكة 2030، التي أولت السياحة والترفيه وجذب المستثمرين.

وأضاف أن المزايدات المطروحة تضمنت عدداً من المواقع للاستثمار في الدراجات النارية والجسور والمصانع والمعامل والورش، إضافة إلى الاستثمار في الحدائق والمنتزهات.

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