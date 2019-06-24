ارتفاع العملة والأسهم التركية بعد اعتراف الحزب الحاكم بالهزيمة بإسطنبول

مباشر: ارتفعت أسواق الأسهم والعملة في تركيا خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد اعتراف الحزب الحاكم بفوز المعارضة في إعادة الانتخابات في إسطنبول.

وكشفت النتائج الأولية لإعادة الانتخابات في مدينة إسطنبول التركية أمس الأحد، أن مرشح حزب الشعب الجمهوري فاز بأغلبية كبيرة، حيث حصد نحو 54.03 بالمائة من الأصوات في مقابل 45.09 بالمائة لصالح حزب التنمية والعدالة.

وهنأ حزب التنمية والعدالة الحاكم في تركيا مرشح المعارضة على الفوز بعد ساعتين من ظهور النتائج الأولية.

وبحلول الساعة 10:10 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت الليرة أمام الدولار بنحو 0.9 بالمائة إلى 5.7648 ليرة، بعد أن تجاوزت مكاسبها 1.5 بالمائة في وقت سابق من تعاملات اليوم.

أما على صعيد أسواق الأسهم، فإن مؤشر "بي.أي.سي.تي100" زاد خلال تلك الفترة بنحو 1.3 بالمائة إلى 95262.1 نقطة.

كما سجل قطاع البنوك مكاسب بنحو 3 بالمائة في وقت سابق من التعاملات.

وكان حزب أردوغان طالب بإعادة الانتخابات المحلية داخل إسطنبول لمزاعم وجود مخالفات في العملية الانتخابية التي تمت في نهاية مارس/آذار الماضي.

وفي سياق منفصل أظهرت البيانات الاقتصادية اليوم أن مؤشر الثقة في قطاع التصنيع زاد عند مستوى 102.5 نقطة في الشهر الجاري، كما ارتفع مؤشر استغلال القدرات عند 77.1 بالمائة.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس التركي بنظيره الأمريكي في قمة العشرين في نهاية الأسبوع الجاري، حيث من المقرر أن يناقش الجانبان أسلحة "إس.400" والتهديدات الأمريكية بتطبيق عقوبات اقتصادية ضد تركيا.