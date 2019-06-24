روسيا: المحادثات مع أرامكو السعودية بشأن مشروع الغاز المسال مستمرة

الرياض – مباشر: قال وزير الطاقة الروسي، اليوم الاثنين، إن المحادثات مع شركة أرامكو السعودية بخصوص المشاركة في مشروع الغاز الطبيعي المسال-2 بالقطب الشمالي الخاص بشركة نوفاتك الروسية مستمرة.

وأضاف ألكسندر نوفاك، في منتدى حول الطاقة في مدينة سان بطرسبرج الروسية، وفقا لما نقلته "رويترز"، أن هناك الكثير من الضبابية في أسواق الطاقة العالمية.

وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، في الشهر الجاري، إن شركة الزيت العربية السعودية - أرامكو قدمت عرضاً لشركة نوفاتك الروسية؛ بهدف الانضمام إليها بمشروع الغاز المسال في القطب الشمالي.

وأكد الفالح، مطلع العام الجاري، أن شركة أرامكو جادة بشأن صفقة شراء حصة بمشروع غاز مسال روسي.

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