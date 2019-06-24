ارتفاع عدد الحاويات بميناء جدة الإسلامي خلال مايو

الرياض- مباشر: حقق ميناء جدة الإسلامي ارتفاعاً بمعدل البضائع العامة خلال شهر مايو/ أيار 2019، بواقع 160 ألف طن، بنسبة زيادة بلغت 141 بالمائة.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر عن الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، اليوم الاثنين، حقق الميناء زيادة في أعداد الحاويات الصادرة والواردة بواقع أكثر من 408 ألف حاوية قياسية، بنسبة زيادة بلغت 2.58 بالمائة وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.

وأشار التقرير أن أعداد السفن التي استقبلها الميناء خلال نفس الشهر (353) سفينة، بنسبة زيادة بلغت 2.32 بالمائة، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق 2018.

كما حقق ميناء جدة الإسلامي أيضاً خلال الشهر الماضي، ارتفاعاً في إجمالي أعداد الركاب القادمين والمغادرين بواقع أكثر من 54 ألف راكب، بنسبة زيادة بلغت 17.65 بالمائة وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق 2018.

ويُعد ميناء جدة الإسلامي من أهم وأكبر الموانئ السعودية وذلك عبر استقباله أكثر من 70 بالمائة من إجمالي صادرات وواردات المملكة التجارية من المنتجات غير النفطية ومشتقاتها بحراً.

واستقبل الميناء خلال العام المنصرم 5 آلاف سفينة، ويقدم خدمة بناء وإصلاح السفن وعمليات الصيانة، بالإضافة إلى أنه يتيح خدماته طوال 24 ساعة.

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