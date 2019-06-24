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التجارة السعودية: 5 مكاسب بقطاع الاستثمار مع إطلاق "الإقامة المميزة"

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الرياض ـ مباشر: قالت وزارة التجارة والاستثمار، بالمملكة العربية إن هناك 5 مكاسب لنظام الإقامة المميزة، بمجال التجارة والاستثمار.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، اليوم الاثنين، أن نظام الإقامة المميزة سيكون له دور جاذب للمستثمرين يسهم في القضاء على التستر التجاري.

وأشارت إلى أنه يسهم كذلك في تعزيز التنافسية وتطوير وتحسين البيئة الاستثمارية، وجذب استثمارات مباشرة ومشاريع نوعية، بالإضافة إلى دخول منشآت جديدة قادرة على التوسع والنمو، واستقطاب رواد الأعمال المبتكرين والمبدعين.

وبدأ مركز الإقامة المميزة أمس الأحد، في استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة "سابرك".

ترشيحات:

الإقامة المميزة بالسعودية (سؤال وجواب)

الترتيبات التنظيمية لمركز الإقامة المميزة بالسعودية

الشورى السعودي يوافق على نظام الإقامة المميزة

مباشر (اقتصاد)

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