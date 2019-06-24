وزير الخارجية المصري يؤكد وجود الرغبة والإرادة السياسية لتنمية العلاقات الروسية المصرية
وقال شكري في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن العلاقات المصرية الروسية "متنامية ومتطورة وعلاقة ممتدة تاريخيا، ويعمل الجانبان على إيحاد مواضع جديدة للتعاون وفتح افاق جديدة مستقبلا لمزيد من تحقيق المصلحة المشتركة"
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وأشار سامح شكري إلى أن "لقاءات القمة ولقاءات الأطر التشاورية، 2+2 والتشاور السياسي بين وزيري الخارجية، واللجنة التجارية المشتركة وانعقادها الدوري كلها في الحقيقة تؤكد وجود الإرادة السياسية لتنمية العلاقات وعلى أساس الإحرام المتبادل والمصلحة المشتركة واستكشاف المجالات الجديدة للتعاون".