التراجع يهيمن على الأسهم السعودية..و18 سهما تنجو من الخسائر

الرياض – مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية- تداول تراجعا ملحوظا لأغب الأسهم المدرجة خلال تعاملات اليوم الاثنين، باستثناء 18 سهما و5 صناديق استثمار تمكنت من التواجد بالمنطقة الخضراء.

وسجل السوق تراجع 151 سهما بما فيها صناديق الاستثمار، بحلول الساعة 12:44 بتوقيت السعودية.

وجاء رأس الأسهم التي حققت مكاسب سهم "مهارة" بنسبة 8.5 بالمائة ليرتفع بقيمة 7.10 ريالات خلال تعاملات اليوم؛ ليصل لمستوى 90.60 ريالا.

وشهد قطاع المواد الأساسية ارتفاع 3 أسهم؛ هي اللجين والواحة والتصنيع بنسبة 1.3 بالمائة و0.26 بالمائة و0.24 بالمائة على التوالي.

وكان من نصيب قطاع التأمين ارتفاع 4 أسهم؛ أبرزها "ميدغلف" بنحو 2.1 بالمائة، فيما شهد الاتصالات ارتفاع سهم "موبايلي" بنسبة 0.34 بالمائة.

وذهبت الأسهم المرتفعة المتبقية لقطاعات: السلع الرأسمالية، وإنتاج الأغذية، وخدمات التقنية، والخدمات التجارية، إلى جانب الخدمات الاستهلاكية.

ويلاحظ أن قطاع البنوك الأكبر والأعلي تأثيرا بالمؤشر لم يشهد ارتفاع أي من أسهمه في تلك اللحظات.

وصعدت 5 صناديق استثمار بمقدمة "جدوي ريت السعودية" بنسبة 2.7 بالمائة.

وهبط المؤشر العام للسوق- تاسي بنسبة 1.4 بالمائة في هذه الأثناء، فاقدا 123.61 نقطة، ليتراجع لمستوى 8615.55 نقطة.

وبلغت قيم التداولات في تلك اللحظات 2.558 مليار ريال، من خلال التداول على 76.57 مليون سهم، تمت بتنفيذ 57.99 ألف صفقة.

يذكر أن سوق الأسهم السعودية- تداول يشهد، اليوم الاثنين، تنفيذ المرحلة الثالثة من الانضمام لمؤشر "فوتسي راسيل" للأسواق الناشئة.