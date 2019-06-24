الملك سلمان يأمر بترقية وتعيين 38 قاضياً بوزارة العدل

الرياض – مباشر: أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمراً ملكياً بترقية وتعيين 38 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وقال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ وليد بن محمد الصمعاني، في بيان للوزارة اليوم الاثنين، إن الأمر الملكي وما تضمنه من ترقيات وتعيينات، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من العاهل السعودي وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء.

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