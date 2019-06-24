الشورى السعودي يوافق على مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

الرياض – مباشر: استأنف مجلس الشورى السعودي جلساته العادية، اليوم الاثنين، بانعقاد الجلسة الثامنة والأربعين برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالله المعطاني.

ووافق الشورى؛ وفقاً لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، على مشروع "نظام المنافسات والمشتريات الحكومية"، المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس.

وتمت الموافقة على المشروع بعد مناقشة تقرير اللجنة المالية، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى بالإنابة محمد بن عبدالملك آل الشيخ.

ويستهدف النظام تعزيز النزاهة والمنافسة، ومنع تأثير المصالح الشخصية عليها حمايةً للمال العام، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وضمان الشفافية في جميع إجراءات المشتريات الحكومية.

ويسهم النظام في إتمام إجراءات المنافسات واستحداث مفهوم التخطيط المسبق نشر الخطط سنوياً، التي تحوي سجلاً لمشاريع ومشتريات كل جهة حكومية والمعلومات اللازمة لذلك.

وجاء ضمن التغيرات في مشروع النظام استحداث الآليات التي تمكن من مراعاة معايير مختلفة لتقييم العروض (سعرية وغير سعرية)؛ لتحقيق مفهوم أفضل قيمة مقابل الثمن.

ويستهدف مشروع نظام المنافسات الحكومية تأصيل مبدأ تعويض المتعاقدين مع الجهة الحكومية في حال تغير أسعار المواد الرئيسة الداخلة في بنود المشروع، أو في حال تعديل التعريفة الجمركية أو زيادة الرسوم أو الضرائب.

ووافق المجلس، على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية؛ في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية.

ووافق الشورى، على مشروع مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة في المملكة (الإدارة العامة للتحريات المالية) والمفتشية العامة للمعلومات المالية بجمهورية بولندا؛ للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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