أخبار عاجلة

وزير الخارجية المصري: القاهرة تتخذ جميع التدابير لضمان السلامة لاستئناف رحلات الطيران من روسيا -
الجبير: إيران اختارت طريق التصعيد ولدينا حق الرد في حال الاعتداء علينا -
بعد سماعه الكلمات الأخيرة... الجبير يتحدث مجددا عن عملية قتل خاشقجي -
تيليجرام تدعم إنشاء دردشات حسب الموقع الجغرافي -
8 مدن ذكية تستخدم البيانات الضخمة لتطوير الخدمات العامة -
المقارنة الشاملة بين معالجي: AMD Ryzen 9 3900X و Intel Core… -
مقارنة بين جهازي تتبع اللياقة البدنية Galaxy Fit و Fitbit… -
ارتفاع العملة والأسهم التركية بعد اعتراف الحزب الحاكم بالهزيمة بإسطنبول -
موجة القمة والقاع.. هل ننتظر انهيار البيتكوين مجدداً؟ -
روسيا: المحادثات مع أرامكو السعودية بشأن مشروع الغاز المسال مستمرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. الموجز

وزيرة التخطيط:زيادة معدلات النمو متزامنة مع خفض الدين وضخ الاستثمار

Google+ Print
وزيرة التخطيط:زيادة معدلات النمو متزامنة مع خفض الدين وضخ الاستثمار وزيرة التخطيط:زيادة معدلات النمو متزامنة مع خفض الدين وضخ الاستثمار

مشاركة
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن معدلات النمو الاقتصادى مستدامة ومتزايدة، وجاءت من زيادة معدلات الاستثمار، ومنعكسة على معدلات التشغيل، وهو ما انعكس بشكل أساسى على معدلات البطالة، وهو ما يضمن أن أى جهود للتنمية توفر مزيد من فرص العمل اللائق للمواطنين.
 
وأضافت "السعيد" فى كلمتها خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان لمناقشة الموازنة العامة للدولة، أن مجلس النواب ،   هو رقيب على ، لكنه شريك فى التنمية، وأن معدلات النمو تزيد بالتزامن مع حزمة الحماية الاجتماعية، فى الوقت...

الموجز

مواضيع متعلقة
الأخبار - مقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي .. ورئيس الحكومة يعلن إحباط محاولة للإنقلاب

الأخبار - مقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي .. ورئيس الحكومة يعلن إحباط محاولة للإنقلاب

رئيس البرلمان اليمني يلمح إلى تغيير وزراء في الحكومة قريبا

رئيس البرلمان اليمني يلمح إلى تغيير وزراء في الحكومة قريبا

متحدث الحكومة الفلسطينية: نأسف لحضور الأشقاء "ورشة البحرين" ولن ننخدع بالمليارات

متحدث الحكومة الفلسطينية: نأسف لحضور الأشقاء "ورشة البحرين" ولن ننخدع بالمليارات

8 الصبح - الحكومة : نقلة صحية نوعية مع انطلاق "التأمين الشامل"

8 الصبح - الحكومة : نقلة صحية نوعية مع انطلاق "التأمين الشامل"