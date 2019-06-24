وزيرة التخطيط:زيادة معدلات النمو متزامنة مع خفض الدين وضخ الاستثمار

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قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن معدلات النمو الاقتصادى مستدامة ومتزايدة، وجاءت من زيادة معدلات الاستثمار، ومنعكسة على معدلات التشغيل، وهو ما انعكس بشكل أساسى على معدلات البطالة، وهو ما يضمن أن أى جهود للتنمية توفر مزيد من فرص العمل اللائق للمواطنين.



وأضافت "السعيد" فى كلمتها خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان لمناقشة الموازنة العامة للدولة، أن مجلس النواب ، هو رقيب على الحكومة، لكنه شريك فى التنمية، وأن معدلات النمو تزيد بالتزامن مع حزمة الحماية الاجتماعية، فى الوقت...