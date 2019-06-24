برلمانيون يطالبون بزيادة مخصصات التأمين الصحى على الفلاحين

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طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بزيادة مخصصات التأمين الصحى على الطلاب والفلاحين ، والعلاج على نفقة الدولة فى الموازنة العامة الجديدة.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020.



وأكد النائب عماد محروس، ضرورة زيادة الاعتمادات المالية للتأمين الصحى على الطلاب والفلاحين، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، قائلا: "الكل يعانى بسبب العلاج على نفقة الدولة، وكل النواب طالبوا...