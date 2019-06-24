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الإسكان تطرح وحدات سكنية بالعاصمة الإدارية بـ «أسبقية الحجز»

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الإسكان تطرح وحدات سكنية بالعاصمة الإدارية بـ «أسبقية الحجز» الإسكان تطرح وحدات سكنية بالعاصمة الإدارية بـ «أسبقية الحجز»

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم 

أعلنت وزارة الإسكان ، طرح 538 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالمجاورة (D 8) بالحى السكنى (R 3)، بمساحات تتراوح بين 130 و173 م2، وذلك بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (on line)، من خلال بنك التعمير والإسكان.

ويتم سداد جدية الحجز وقدرها 100 ألف جنيه للوحدة، ويتم استكمال سداد نسبة 10 ٪ من إجمالى قيمة الوحدة، بالإضافة إلى (1 ٪ مصاريف إدارية + 0.5 ٪ مجلس أمناء) من قيمة الوحدة، خلال شهر من تاريخ الحجز.

ويشمل نظام السداد أيضا دفع 10 ٪ من ثمن الوحدة خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز، وسداد 10 % عند الاستلام، ويتم سداد باقى ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد.

ويجوز سداد باقى القيمة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة.

وأوضحت الإسكان ، في بيان اليوم الاثنين، أن أسلوب الحجز والمواقع والنماذج والمساحات وأسعار الوحدات وأسلوب السداد للمشروع ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com)، اعتبارًا من يوم الثلاثاء، الموافق 2/7/2019.

الموجز

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