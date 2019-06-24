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المالية: المستهدفات فى الموازنة تمت بناءً على تقديرات واقعية واقتصادنا ينمو

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المالية: المستهدفات فى الموازنة تمت بناءً على تقديرات واقعية واقتصادنا ينمو المالية: المستهدفات فى الموازنة تمت بناءً على تقديرات واقعية واقتصادنا ينمو

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أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المستهدفات الواردة بمشروع الموازنة العامة للدولة تمت بناءً على تقديرات واقعية، قائلا "اقتصادنا ينمو وهو توسيع للنشاط وزيادة للإيرادات".
 
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.
 
وأوضح معيط ، أن ضرائب المهن شهدت نمو بلغ نحو 57% نتيجة إجراءات اتخذتها الوزارة مع المهن المختلفة، بالإضافة إلى أن الميكنة تساعد فى ذلك، مشيرا إلى أن...

الموجز

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