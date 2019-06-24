أخبار عاجلة

وزير الخارجية المصري: القاهرة تتخذ جميع التدابير لضمان السلامة لاستئناف رحلات الطيران من روسيا -
الجبير: إيران اختارت طريق التصعيد ولدينا حق الرد في حال الاعتداء علينا -
بعد سماعه الكلمات الأخيرة... الجبير يتحدث مجددا عن عملية قتل خاشقجي -
تيليجرام تدعم إنشاء دردشات حسب الموقع الجغرافي -
8 مدن ذكية تستخدم البيانات الضخمة لتطوير الخدمات العامة -
المقارنة الشاملة بين معالجي: AMD Ryzen 9 3900X و Intel Core… -
مقارنة بين جهازي تتبع اللياقة البدنية Galaxy Fit و Fitbit… -
ارتفاع العملة والأسهم التركية بعد اعتراف الحزب الحاكم بالهزيمة بإسطنبول -
موجة القمة والقاع.. هل ننتظر انهيار البيتكوين مجدداً؟ -
روسيا: المحادثات مع أرامكو السعودية بشأن مشروع الغاز المسال مستمرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. الموجز

برلمانى: الإسكان الاجتماعى يؤكد الجدية فى حل أزمة السكن

Google+ Print
برلمانى: الإسكان الاجتماعى يؤكد الجدية فى حل أزمة السكن برلمانى: الإسكان الاجتماعى يؤكد الجدية فى حل أزمة السكن

مشاركة
قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروعات الاسكان الاجتماعى التى شهدناها خلال السنوات القليلة الماضية تؤكد عزم الدولة على القضاء على أزمة السكن، وأن هناك جدية فى التعامل مع هذا الملف من قبل الجهات المعنية به على أرض الواقع.
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك بعض النقاط بشأن مشروعات الإسكان الاجتماعى ولكنها لا تعنى عدم الوصول للهدف المنشود وجميع هذه الملاحظات يمكن تلاشيها بقليل من الضوابط فى هذا الملف، مطالب بتقديم تقرير مفصل لعدد المشروعات التى تم تنفيذها وتلك التى سيتم تنفيذها خلال الفترة...

الموجز

مواضيع متعلقة
تعرف على عقوبة تقليد الماركات التجارية المسجلة بعد تحذيرات من انتشار تزويرها

تعرف على عقوبة تقليد الماركات التجارية المسجلة بعد تحذيرات من انتشار تزويرها

المالية: المستهدفات فى الموازنة تمت بناءً على تقديرات واقعية واقتصادنا ينمو

المالية: المستهدفات فى الموازنة تمت بناءً على تقديرات واقعية واقتصادنا ينمو

برلمانى: الإسكان الاجتماعى يؤكد الجدية فى حل أزمة السكن

برلمانى: الإسكان الاجتماعى يؤكد الجدية فى حل أزمة السكن

الإسكان تطرح وحدات سكنية بالعاصمة الإدارية بـ «أسبقية الحجز»

الإسكان تطرح وحدات سكنية بالعاصمة الإدارية بـ «أسبقية الحجز»