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تفاصيل لقاء الملك سلمان مع وزير الخارجية الأمريكي في الرياض

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تفاصيل لقاء الملك سلمان مع وزير الخارجية الأمريكي في الرياض تفاصيل لقاء الملك سلمان مع وزير الخارجية الأمريكي في الرياض

وحسب وكالة الأنباء "واس"، فقد "جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها".

وتأتي زيارة بومبيو إلى السعودية، قبل زيارته المتوقعة إلى الإمارات، لإجراء محادثات متوقعة أخرى بشأن تصاعد التوتر مع إيران.

وكانت اللجنة الرباعية حول اليمن، والمشكلة من السعودية، والإمارات، وبريطانيا، والولايات المتحدة، قد أدانت ما وصفته بأنشطة إيران التي تضرب استقرار الشرق الأوسط، داعية كذلك جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية لتيسير وصول المساعدات الإنسانية.

وأعربت اللجنة، بحسب بيان نشرته وزارة الخارجية البريطانية عبر موقعها مساء أمس الأحد، عن قلقها حيال التوترات المتصاعدة في المنطقة والمخاطر "التي تشكلها الأنشطة الإيرانية الضاربة للاستقرار والأمن والسلم في اليمن والمنطقة، بما في ذلك الهجمات على ناقلات النفط في الفجيرة في 12 أيار/مايو وفي خليج عمان في 13 حزيران/يونيو (الجاري)".

كانت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني أعلنت، الخميس الماضي، إسقاط طائرة مسيرة من طراز "غلوبال هوك" تابعة للقوات الجوية الأمريكية، خلال تحليقها فوق ساحل مدينة كوه مبارك، بولاية هرمزغان، المطلة على خليج عُمان.

فيما أعلن الجيش الأمريكي أن الطائرة أُسقطت بصاروخ إيراني "كانت تحلق في الأجواء الدولية فوق مضيق هرمز، وأنه لا وجود لأي طائرات مسيرة أمريكية تعمل في المجال الجوي الإيراني".

SputnikNews

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