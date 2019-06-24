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عبدالرحيم علي يطلق مبادرة "خلّى العالم يعرفهم" ويدعو للهتاف باسم الشهيد "عمر القاضي" فى مباراة مصر القادمة

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عبدالرحيم علي يطلق مبادرة "خلّى العالم يعرفهم" ويدعو للهتاف باسم الشهيد "عمر القاضي" فى مباراة مصر القادمة عبدالرحيم علي يطلق مبادرة "خلّى العالم يعرفهم" ويدعو للهتاف باسم الشهيد "عمر القاضي" فى مباراة مصر القادمة

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أطلق الدكتور عبد الرحيم علي عضو مجلس النواب رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير البوابة نيوز مبادرة "خللي العالم يعرفهم" ودعا الجماهير للهتاف باسم الشهيد عمر القاضي ورفع صورة مع أبطال الكمين رقم 14 أثناء مباراة القادمة في الدقيقة 14.
 
وقال "علي" في تدوينة له علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أدعو كل المصريين والمشجعين للهتاف باسم الشهيد عمر القاضي وأبطال الكمين رقم 14 الذين استشهدوا فجر أول أيام عيد الفطر المبارك، ورفع صورهم عاليا فى سماء استاد القاهرة ليعرفهم العالم أجمع".
وأطلق عضو مجلس النواب هاشتاج للتفاعل علي مواقع...

الموجز

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