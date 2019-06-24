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نائب يطالب بدعم محافظات الصعيد فى الموازنة الجديدة

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نائب يطالب بدعم محافظات الصعيد فى الموازنة الجديدة نائب يطالب بدعم محافظات الصعيد فى الموازنة الجديدة

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طالب النائب اللواء يحيى كدوانى، بدعم محافظات الصعيد واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيقة التنمية الشاملة والمستدامة فى صعيد .
 
جاء ذلك خلال الجلسة العامة  لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020.
 
وقال اللواء يحيى كدوانى: "الموازنة العامة لم تحقق آمال محافظات الصعيد، فأبناء الصعيد  يعانون من الفقر ومشكلة البطالة، فهناك الملايين تحت خط الفقر، والمدن مكتظة بالسكان، عدد السكان كبير ومتزايد، ويوجد انفجار...

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