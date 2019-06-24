نائب يطالب بدعم محافظات الصعيد فى الموازنة الجديدة

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طالب النائب اللواء يحيى كدوانى، بدعم محافظات الصعيد واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيقة التنمية الشاملة والمستدامة فى صعيد مصر.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020.



وقال اللواء يحيى كدوانى: "الموازنة العامة لم تحقق آمال محافظات الصعيد، فأبناء الصعيد يعانون من الفقر ومشكلة البطالة، فهناك الملايين تحت خط الفقر، والمدن مكتظة بالسكان، عدد السكان كبير ومتزايد، ويوجد انفجار...