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بكين تطالب واشنطن بوقف الممارسات "غير اللائقة" ضد الشركات الصينية

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بكين تطالب واشنطن بوقف الممارسات "غير اللائقة" ضد الشركات الصينية بكين تطالب واشنطن بوقف الممارسات "غير اللائقة" ضد الشركات الصينية

مباشر: طالبت الصينية الولايات المتحدة بوقف الممارسات "غير اللائقة" ضد الشركات الصينية.

وصرح وانج شوين" نائب وزير التجارة في الصين اليوم الاثنين بأن بكين تأمل أن تتوقف الولايات المتحدة عن ممارسة "الأفعال غير اللائقة" ضد الشركات الصينية وفقاً لمبادئ التجارة الحرة وروح مبادئ منظمة التجارة العالمية.

وأضاف المسئول الصيني: "نطالب واشنطن حذف الشركات الصينية من قائمة الكيانات، حيث أن ذلك في مصلحة كلا الجانبين".

وفي الأسبوع الماضي قررت الولايات المتحدة منع 5 شركات أخرى بخلاف "هواوي" من شراء المكونات الصينية، حيث ترى حكومة دونالد أنها تمثل خطرًا كبيرًا نتيجة تورطها أو انخراطها في أنشطة تتعارض مع مصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يلتقي دونالد ترامب بالرئيس الصيني في نهاية الأسبوع الجاري على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين في اليابان.

وصرح وانج بأن هناك محادثات قيد التنفيذ بين فريقي التفاوض في الصين والولايات المتحدة وذلك قبيل اجتماع القمة الـ20، مشدداً على أن كلا الدولتين يجب أن يقدموا حلول توفيقية في المحادثات التجارية.

مباشر (اقتصاد)

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