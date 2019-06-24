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السوق السعودي يشهد تنفيذ 22 صفقة خاصة بـ938 مليون ريال

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الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول"، اليوم الاثنين تنفيذ 22 صفقة خاصة على مجموعة من الأسهم بقيمة إجمالي بلغت 937.65 مليون ريال، من خلال 16.01 مليون سهم.

ووفقاً لبيانات "تداول"، كانت أكبر الصفقات من حيث القيم، على سهم "سابك"، بقيمة بلغت 251.62 مليون ريال، وتم تنفيذ الصفقة عند سعر 116.80 ريال.

وكانت ثاني أعلى الصفقات على سهم "الراجحي" وبلغت قيمتها 248.85 مليون ريال، عند سعر 70.10 ريال.

وشهد سهم الاتصالات السعودية تنفيذ ثالث أكبر الصفقات، بقيمة بلغت 112.3 مليون ريال، وتم التنفيذ عند سعر 106.80 ريال.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة.

مباشر (اقتصاد)

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