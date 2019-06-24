الدولار الأمريكي يواصل الخسائر عالمياً مع ترقب قمة مجموعة الـ20

مباشر: واصلت العملة الأمريكية خسائرها أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الاثنين، في ترقب نتائج اجتماعات قمة مجموعة الـ20، والتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ في نهاية الأسبوع الجاري في اليابان على هامش اجتماعات قمة مجموعة الـ20.

وفي الأسبوع الماضي صرح ترامب بأنه سوف يلتقي بالرئيس الصيني في اجتماع طويل في قمة مجموعة العشرين، وأن المفاوضين التجاريين من الجانبين سوف يبدأوا المحادثات قبل لقائه مع نظيره الصيني.

وبحلول الساعة 8:50 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض الدولار أمام اليورو بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.1392 دولار، فيما استقر أمام الين مُسجلاً 107.37 ين.

واستقرت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني عند 1.2735 دولار، بينما هبطت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.06 بالمائة مُسجلة 0.9759 فرنك.

وخلال تلك الفترة انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة عند 96.072.

وكانت العملة الأمريكية سجلت في الأسبوع الماضي أكبر خسائر منذ منتصف فبراير/شباط الماضي بنحو 1.4 بالمائة، بعد تصريحات بنك الاحتياطي الفيدرالي التي أظهرت ميله إلى تبني سياسة نقدية تيسيرية.

وفي سياق منفصل تتوجه الأنظار نحو الشرق الأوسط، حيث صرح وزير الخارجية الأمريكي بأنه سيتم الإعلان اليوم عن عقوبات كبيرة ضد طهران.

وفي الأسبوع الماضي اتهمت الولايات المتحدة إيران بإسقاط طائرة أمريكية بدون طيار في مضيق هرمز.

كما أن الولايات المتحدة كانت على وشك ضرب إيران قبل أن تتراجع عن القرار في اللحظات الأخيرة، "عندما علم ترامب بأن الضربة كانت ستقتل 150 شخصاً".