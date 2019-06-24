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توجية عاجل من أمير قطر بشأن باكستان

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توجية عاجل من أمير قطر بشأن باكستان توجية عاجل من أمير قطر بشأن باكستان

وذكرت الوكالة، اليوم الاثنين، نقلا عن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أنه بعد هذا الاستثمار "فإن حجم الشراكة الاقتصادية القطرية الباكستانية سيبلغ تسعة مليارات دولار".

يأتي هذا الإعلان بعد زيارة أمير قطر لباكستان، وقت وقت تسعى حكومة رئيس الوزراء عمران خان، إلى تحقيق الاستقرار في الاقتصاد المترنح عبر الاقتراض من دول الخليج والمانحين الدوليين.

ووقع الجانبان القطري والباكستاني، في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة إسلام آباد، مساء السبت الماضي، سلسلة من الاتفاقيات، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات.

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