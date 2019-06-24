"البيتكوين" ترتفع أعلى 11 ألف دولار للمرة الأولى بـ15 شهر

مباشر: ارتفعت عملة "البيتكوين" الإلكترونية أعلى مستوى 11 ألف دولار للمرة الأولى في 15 شهر خلال تعاملات اليوم الاثنين.

وبحلول الساعة 8:25 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت "البيتكوين" بنحو 1.4 بالمائة عند 10853.6 دولار، وذلك بعد أن وصلت إلى 11234.6 دولار في وقت سابق من التعاملات.

وتعد تلك هي المرة الأولى منذ 5 مارس/آذار 2018 التي ترتفع فيها عملة "البيتكوين" أعلى مستوى 11 ألف دولار.

ومنذ مطلع العام الجاري وتُسجل عملة "البيتكوين" الإلكترونية مكاسب بنحو 170 بالمائة، حيث تسعى لاستعادة مستوياتها المرتفعة التي سجلتها في نهاية 2017 حينما وصلت عند 19 ألف دولار.

ووصلت القيمة السوقية الإجمالية لأكبر عملة إلكترونية خلال تلك الفترة عند 192.9 مليار دولار، بعد أن تجاوزت مستوى 278 مليار دولار في وقت سابق من التعاملات.

وعلى الجانب الآخر تراجع أداء العملات الإلكترونية الأخرى، فانخفضت "الإيثريوم" خلال تلك الفترة بنسبة 1 بالمائة إلى 307.7 دولار، فيما هبطت "الربل" بنحو 3.2 بالمائة مُسجلة 0.460795 دولار.

وهبطت عملة "الليتكوين" بنسبة 3.2 بالمائة إلى 136.24 دولار، بينما تراجعت "بيتكوين كاش" بنحو 2.5 بالمائة عند 473.8 دولار.

وعلى صعيد القيمة السوقية الإجمالية للعملات الإلكترونية فارتفعت خلال تلك الفترة عند 326 مليار دولار.