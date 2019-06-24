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ولي العهد السعودي يزور كوريا الجنوبية الأسبوع الجاري

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ولي العهد السعودي يزور كوريا الجنوبية الأسبوع الجاري ولي العهد السعودي يزور كوريا الجنوبية الأسبوع الجاري

الرياض – مباشر: كشف المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية (البيت الأزرق)، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، سيزور سيئول الأسبوع الجاري؛ لعقد اجتماع مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه - إن.

وقال المكتب؛ وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، إنه من المتوقع أن يعقد مون والأمير محمد بن سلمان خلال الزيارة التي ستستمر يومين، اجتماعاً في الـ 26 من يونيو/حزيران الجاري.

وأضاف المكتب الرئاسي، أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة سبل توسيع التعاون الثنائي بين البلدين، لتشمل قطاعات صناعية جديدة من ضمنها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسيارات الصديقة للبيئة والصحة والدفاع.

وقالت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية الجنوبية، في مايو/أيَّار الماضي، إن الحكومة تخطط لدفع مشروع إنشاء مركز بحوث مشترك للطاقة النووية مع المملكة العربية السعودية؛ من أجل تعزيز التعاون بين البلدين في البحث والتطوير في مجال الطاقة النووية.

وتعد المملكة العربية أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط والمصدر الأول للنفط الخام لرابع أكبر في آسيا؛ وفقاً لبيان المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية. 

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