ارتفاع أسعار النفط مع استمرار التوترات الجيوسياسية

مباشر: ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وصرح مايك بيمبو وزير الخارجية الأمريكي بأن هناك عقوبات كبيرة ضد إيران سيتم الإعلان عنها اليوم.

وفي الأسبوع الماضي صرح دونالد ترامب بأنه تراجع عن توجيه ضربة عسكرية ضد إيران كرد على إسقاط طهران طائرة أمريكية بدون طيار.

وأرجع ترامب ذلك القرار إلى أنه علم أن الضربة كانت ستقتل 150 شخصاً.

وبحلول الساعة 8:15 صباحاً بتوقيت جرينتش زاد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس/آب بنحو 0.1 بالمائة إلى 65.28 دولار للبرميل.

كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.7 بالمائة مُسجلاً 57.84 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط سجلت مكاسب كبيرة في الأسبوع الماضي بنحو 9.3 بالمائة وسط التوترات الجيوسياسية والتطورات التجارية.

وارتفعت منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في 21 يونيو/حزيران الجاري بمقدار منصة واحدة عند 789 منصة.

ويترقب المستثمرون في نهاية الأسبوع الجاري اللقاء الذي سيجمع بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني، للتشاور بشأن العلاقات التجارية، وما إذا كان سيسفر عن اتفاق أم لا.