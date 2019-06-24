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الأردن يدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها بالسعودية

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الأردن يدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها بالسعودية الأردن يدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها بالسعودية

مباشر: أدانت وزارة الخارجية الأردنية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية ، مساء أمس الأحد، من قبل "ميليشيات الحوثي"، وأدى لمقتل شخص، وإصابة مدنيين.

وأشار الناطق باسم الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، إلى أن الوزارة تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف للمرة الثانية مطار أبها الدولي في السعودية من قبل ميليشيات الحوثي وأدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين".

وأضاف سفيان القضاة أن أي استهداف لأمن السعودية هو استهداف لأمن المنطقة، وأن الأردن يساند السعودية في كل ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله.

ونوه القضاة بتضامن الأردن الكامل مع السعودية، وثقته بقدرتهم على حماية أمنهم واستقرارهم.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" صرح بأنه عند الساعة (21:10) من مساء يوم الأحد وقع هجوم إرهابي من قبل ميليشيات الحوثي بمطار أبها الدولي.

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