"زين السعودية" يهبط من أعلى مستوياته بأكثر من 4 سنوات

من: بدور الراعي

الرياض- مباشر: ترجع سهم "زين السعودية" بشكل ملحوظ خلال الساعات الأولى من تعاملات اليوم الاثنين، ليتصدر تراجعات السوق السعودي، ويهبط من أعلى مستوياته بأكثر من 4 سنوات.

وبحلول الساعة 11:06 بتوقيت الرياض سجل السهم تراجعاً بنسبة 5.36 بالمائة الى مستوى 11.96 ريال.

وتصدّر السهم التداولات بنحو 50.69 مليون ريال من خلال التداول على 4.224 مليون سهم بعد تنفيذ 1.312 ألف صفقة.

وأنهى السهم تعاملات جلسة أمس الأحد، على ارتفاع بنسبة 0.98 بالمائة الى مستوى 12.32 ريال بحجم تداول قدره 8.57 مليون سهم وبقيمة 105.789 مليون ريال.

وفي تلك الاثناء سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تراجعاً بنسبة 1.03 بالمائة ليصل لمستوى الـ 8649.89 نقطة بعد التداول على 49.78 مليون سهم وبقيمة 1.759 مليار ريال سعودي من خلال تنفيذ 31.760 ألف صفقة.

وتصدر قطاع الاتصالات التراجعات بنسبة 1.94 بالمائة بعدما جرى التعامل على 244.624 مليون ريال، من خلال 8.61 مليون سهم.

وأعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين"، أمس الأحد، عن تلقيها خطابا من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، يفيد رفض بيع أبراج شركة "زين السعودية" إلى شركة "آي إتش إس القابضة" لأسباب تنظيمية.

وأوضحت الشركة أن الهيئة عزت قرارها إلى أن شركة "آي إتش إس القابضة" لم تستوف المتطلبات التنظيمية لشراء وتأجير أبراج الاتصالات العائدة لشركة "زين السعودية"، ولم تحصل شركة "آي إتش إس القابضة" على الترخيص الذي يخولها لذلك، وعليه فقد تقرر رفض بيع الأبراج لها.

ترشيحات:

تقرير: استئناف الحركة الجوية بمطار أبها السعودي عقب هجوم إرهابي

الإقامة المميزة بالسعودية (سؤال وجواب)

السعودية للكهرباء: لا حاجة للمشتركين الجدد بـ5 مناطق لمراجعة الشركة

شهيد و7مصابين في استهداف جديد لمطار أبها السعودي

السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا.. تدعو إيران للتوقف عن تهديد استقرار المنطقة

"التقاعد" السعودية توضح شروط حصول المستفيدين على معاش المتوفى

وزير سعودي:عضوية "فاتف" خطوة باتجاه بناء قاعدة لنمو الخدمات المالية

بدء استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة بالسعودية