"جاكو" توقع مذكرة للاستحواذ على حصة بـ"مخابزكم المتطورة"

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة القصيم القابضة للاستثمار "جاكو" عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة للاستحواذ على 67.1 بالمائة من شركة مخابزكم المتطورة المحدودة، والتي تمثل نحو 20 بالمائة من شركة المخابز السعودية.

وقالت "جاكو" في بيان على "تداول" اليوم الاثنين، إن مذكرة التفاهم تشمل اتفاق الأطراف على تحديد تقييم أولي لصفقة الاستحواذ، وسيتم تحديد قيمة الصفقة النهائية بعد الانتهاء من أعمال الفحص النافي للجهالة.

وأشارت إلى أن شروط مذكرة التفاهم، تتضمن أنه في حال المضي قدماً في هذه الصفقة أن تتحول حصة شركة القصيم القابضة للاستثمار في شركة مخابزكم المتطورة المحدودة إلى حصة مباشرة في شركة المخابز السعودية لاحقاً بعد الإغلاق.

كما أوضحت أن مدة مذكرة التفاهم 90 يوماً قابلة للتمديد، إضافة إلى أنه توجد أطراف ذات علاقة بالمذكرة.

ونوهت الشركة إلى أن الاستحواذ يأتي رغبةً من مجلس الإدارة بتنوع استثماراتها ودعماً لخططها وتطلعاتها المستقبلية، مشيرة إلى أنه بعد الانتهاء من إجراءات الفحص القانوني والمالي سوف يتم توقيع اتفاقية شراء ملزمة.

وتمتلك شركة مخابزكم المتطورة المحدودة 32.44 بالمائة في شركة المخابز السعودية المحدودة التي تعمل في إنتاج خبز البرجر وخبز الساندوتش والفطائر المجهزة وغيرها من أنواع الخبز.

وأوصى مجلس إدارة "جاكو"، مؤخرا، بزيادة رأسمال الشركة نحو 100مليون ريال، إلى 400 مليون ريال، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

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