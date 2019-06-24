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بلسان أردوغان.. ماذا تعني خسارة انتخابات إسطنبول؟

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بلسان أردوغان.. ماذا تعني خسارة انتخابات إسطنبول؟ بلسان أردوغان.. ماذا تعني خسارة انتخابات إسطنبول؟

كتب – محمد عطايا:

يبدو أن تسرعه لإلقاء الخطب الحماسية بهدف كسب التأييد الشعبي، سيضعه في موقف حرج في المستقبل، فالرئيس التركي رجب طيب أردوغان كرر في أوقات سابقة "أن من يفوز بانتخابات بلدية إسطنبول، يفوز بتركيا"، وكان ذلك حينما جلس هو أو أعضاء من حزبه على عرش تلك المدينة.

أقر أردوغان الأحد بخسارة مرشح حزبه العدالة والتنمية بن علي يلدرم رسميًا، ووجه التهنئة للفائز أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض.

كتب أردوغان في تغريدة عبر موقع تويتر: "أهنئ أكرم إمام أوغلو الذي فاز بالانتخابات، طبقًا للنتائج غير...

الموجز

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