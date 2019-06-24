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الذهب يواصل المكاسب ويربح 7 دولارات

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الذهب يواصل المكاسب ويربح 7 دولارات الذهب يواصل المكاسب ويربح 7 دولارات

مباشر: صعدت الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليربح نحو 7 دولارات ويظل عند أعلى مستوى في نحو 6 سنوات مع النظرة الحذرة لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

ويتجه المعدن الأصفر لحصد مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي مع تزايد الطلب على الذهب على خلفية الإشارات الحذرة من البنوك المركزية الكبرى والتوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد أمس الأحد بأنه لا يسعى للحرب مع طهران لكن التوترات لا تزال مرتفعة بين البلدين.

واستفاد المعدن النفيس من إشارات اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض معدل الفائدة رغم أن التوقعات الرسمية للمركزي الأمريكي تشير لعدم تنفيذ هذه الخطوة قبل عام 2020 كما أن المركزي الأوروبي منفتح كذلك على تيسير سياسته النقدية لمواجهة التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وسجل الذهب مكاسب قوية في الأسبوع الماضي ليكسر حاجز الـ1400 دولار للأوقية للمرة الأولى في نحو 6 سنوات.

ويتلقى المعدن الدعم كذلك من أداء الدولار الأمريكي المسطح على خلفية آمال حل التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم وسط ترقب لقاء بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني في قمة مجموعة العشرين في وقت لاحق من هذا الشهر.

وبحلول الساعة 7:46 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس/آب بنسبة 0.5 بالمائة أو ما يوازي 6.70 دولار ليصل إلى 1406.80 دولار للأوقية.

كما زاد سعر التسليم الفوري بنحو 0.2 بالمائة أو 2.90 دولار في تمام الساعة 7:56 صباحاً بتوقيت جرينتش، مسجلاً 1402.53 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند 96.187.

مباشر (اقتصاد)

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