الحبوب السعودية تشتري 900 ألف طن شعير علفي بمناقصة عالمية

الرياض – مباشر: أتمت المؤسسة العامة للحبوب السعودية، اليوم الاثنين، إجراءات ترسية الدفعة الثالثة لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام لشراء 900 ألف طنا.

وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم الاثنين، إن الدفعة تتوزع على مناشئ "الاتحاد الأوروبي، واستراليا، والبحر الاسود، وأمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا).

وأوضح محافظ المؤسسة، أحمد بن عبد العزيز الفارس، أنه تم دعوة 21 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة، تقدمت منها 13 شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة.

وبين الفارس، أن الترسية تمت على 8 شركات تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة.

وتوزعت الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع 12 شحنة تبلغ كميتها 720 ألف طنا، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع 3 شحنات كميتها 180 ألف طنا؛ وذلك للتوريد خلال الفترة (أغسطس/أب-أكتوبر/تشرين الأول 2019).

وأفاد المحافظ، أن ترسية الدفعة الثالثة من الشعير المستورد يأتي في إطار تلبية الطلب المحلي والمحافظة على المخزونات الاستراتيجية.

وأشارت مؤسسة الحبوب السعودية، إلى أنه بترسية هذه الدفعة بلغ إجمالي تعاقدات المؤسسة خلال العام الحالي نحو 2.5 مليون طنا.

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