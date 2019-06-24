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أمير الكويت: الأعمال الإرهابية ضد السعودية تهدد استقرار المنطقة

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أمير الكويت: الأعمال الإرهابية ضد السعودية تهدد استقرار المنطقة أمير الكويت: الأعمال الإرهابية ضد السعودية تهدد استقرار المنطقة

الكويت – مباشر: قال أمير الكويت، إن الأعمال الإرهابية على مطار "أبها" السعودي يمثل اعتداءً صارخاً على المملكة وعلى مواطنيها والمقيمين وانتهاكاً للأعراف الدولية وتهديداً لاستقرار المنطقة وأمنها.

جاء ذلك في برقية بعث بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حسب بيان الديوان الأميري.

وأعرب الصباح في البرقية، عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف مطار أبها، وأودى بحياة شخص وإصابة آخرين.

وأكد الصباح وقوف بلاده إلى جانب المملكة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" صرح بأنه عند الساعة (21:10) من مساء يوم الأحد وقع هجوم إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي.

ونتج عن الهجوم الإرهابي، شهيداً من الجنسية السورية، وإصابة (7) مدنيين.

ويعتبر الهجوم على مطار أبها أمس الأحد هو الثاني خلال الشهر الحالي، حيث تعرض المطار لهجوم يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو/حزيران الجاري، وبعدها بيومين تمكن الدفاع الجوي السعودي من إسقاط خمس طائرات مسيرة باتجاه مطار أبها ومنطقة خميس مشيط.

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