أخبار عاجلة

بكين تطالب واشنطن بوقف الممارسات "غير اللائقة" ضد الشركات الصينية -
السوق السعودي يشهد تنفيذ 22 صفقة خاصة بـ938 مليون ريال -
الدولار الأمريكي يواصل الخسائر عالمياً مع ترقب قمة مجموعة الـ20 -
الصدر يتحدث عن تأثير "خلف الحدود" -
توجية عاجل من أمير قطر بشأن باكستان -
السعودية في منعطف تاريخي .. فتح باب التقدم للحصول على «الإقامة الدائمة» .. وهذه هى تكلفتها ومميزاتها -
"البيتكوين" ترتفع أعلى 11 ألف دولار للمرة الأولى بـ15 شهر -
ولي العهد السعودي يزور كوريا الجنوبية الأسبوع الجاري -
ارتفاع أسعار النفط مع استمرار التوترات الجيوسياسية -
الأردن يدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها بالسعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

مكاسب هامشية للسوق السعودي بالتعاملات الصباحية.. و"مهارة" يتصدر الارتفاعات

Google+ Print
مكاسب هامشية للسوق السعودي بالتعاملات الصباحية.. و"مهارة" يتصدر الارتفاعات مكاسب هامشية للسوق السعودي بالتعاملات الصباحية.. و"مهارة" يتصدر الارتفاعات

الرياض – مباشر: شهد المؤشر العام لسوق الأسهم - تاسي مكاسب هامشية بالتعاملات الصباحية لجلسة اليوم الاثنين؛ وسط ارتفاع ملحوظ للوافد الجديد سهم "مهارة" الذي تم إدراجه بالسوق مؤخراً.

وارتفع مؤشر "تاسي" بنسبة 0.06 بالمائة، بحلول الساعة 10:33 بتوقيت السعودية، ليربح نحو 5.01 نقطة، لمستوى 8746.48 نقطة.

وفي الساعة الأولى من التداولات تصدر سهم "مهارة، الوافد الجديد على السوق السعودي، الارتفاعات بنحو 5.16 بالمائة إلى مستوى 88 ريالاً وذلك بالتزامن مع إفصاح الشركة عن النتائج المالية للربع الأول ليرتفع بقطاع الخدمات التجارية بنسبة 0.55 بالمائة.

وجرى التعامل بالسوق السعودي على 9.086 مليون سهم بقيمة 193.316 مليون ريال سعودي موزعة على 7959 صفقة.

وتصدر سهم زين السعودية السيولة بنحو 34.58 مليون ريال بعدما سجل تراجعاً بنحو 4.75 بالمائة متصدراً الأسهم المتراجعة وصولاً إلى مستوى 12.04 ريال.

ترشيحات:

تقرير: استئناف الحركة الجوية بمطار أبها السعودي عقب هجوم إرهابي

الإقامة المميزة بالسعودية (سؤال وجواب)

السعودية للكهرباء: لا حاجة للمشتركين الجدد بـ5 مناطق لمراجعة الشركة

شهيد و7مصابين في استهداف جديد لمطار أبها السعودي

السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا.. تدعو إيران للتوقف عن تهديد استقرار المنطقة

"التقاعد" السعودية توضح شروط حصول المستفيدين على معاش المتوفى

وزير سعودي:عضوية "فاتف" خطوة باتجاه بناء قاعدة لنمو الخدمات المالية

بدء استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة بالسعودية

"صندوق الحرير" الصيني يشتري 49% من أكوا باور السعودية المحدودة

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية في منعطف تاريخي .. فتح باب التقدم للحصول على «الإقامة الدائمة» .. وهذه هى تكلفتها ومميزاتها

السعودية في منعطف تاريخي .. فتح باب التقدم للحصول على «الإقامة الدائمة» .. وهذه هى تكلفتها ومميزاتها

الأردن يدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها بالسعودية

الأردن يدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها بالسعودية

"زين السعودية" يهبط من أعلى مستوياته بأكثر من 4 سنوات

"زين السعودية" يهبط من أعلى مستوياته بأكثر من 4 سنوات

الحبوب السعودية تشتري 900 ألف طن شعير علفي بمناقصة عالمية

الحبوب السعودية تشتري 900 ألف طن شعير علفي بمناقصة عالمية