إدانات واسعة للهجوم الإرهابي للحوثيين على مطار أبها السعودي

الرياض ـ مباشر: توالت الإدانات الدولية للهجوم الإرهابي من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، على مطار أبها الدولي مساء أمس الأحد.

وواصلت الميليشيات الحوثية عملياتها الإجرامية؛ بالاعتداء مرة أخرى على مطار أبها السعودي، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين.

وأدانت مملكة البحرين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تعازيها لأهالي الضحية، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الذي يخالف كافة القوانين والأعراف الدولية، مجددة موقف مملكة البحرين الثابت الذي يقف في صف واحد مع السعودية ضد كل من يحاول استهداف مصالحها وأمنها واستقرارها، وتأييدها التام في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمن واستقرار أراضيها.

ومن جانبها، استنكرت دولة الإمارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي.

وأدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، هذا العمل الإرهابي، الذي يخالف كافة القوانين والأعراف الدولية، وعدته دليلًا جديدًا على التوجهات العدائية والإرهابية لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وسعيها إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع السعودية ووقوفها مع الرياض في صف واحد ضد كل تهديد لأمن واستقرار المملكة، ودعمها كافة الإجراءات في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف مطار أبها الدولي وأودى بحياة شخص وإصابة 7 آخرين.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، أن هذا العمل الإرهابي الذي استهدف مطارا مدنيا يعد انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية وتصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى تقويض فرص إحلال السلام فيها.

وشددت الوزارة، على وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها التام في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأدانت الحكومة الأردنية بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لمطار أبها الدولي.

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، على أن أي استهداف لأمن السعودية هو استهداف لأمن الأردن والمنطقة بكاملها، مؤكدا أن عمّان تؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله.

وأدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات حادث استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مطار أبها الدولي.

وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، على وقوف مصر حكومةً وشعبًا إلى جانب حكومة وشعب المملكة العربية السعودية في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد مثل تلك المحاولات اليائسة للنيل منها.

واستنكرت جمهورية أفغانستان الإسلامية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي، من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، الذي أدى إلى استشهاد شخص وإصابة عدد من المدنيين.

وطالبت أفغانستان، المجتمع الدولي بردع المليشيات الحوثية والتصدي لعملياتها التخريبية المتكررة وقتلهم المدنيين في مخالفات واضحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يجرّم استهداف المدنيين والمنشآت المدنية التي تعد جريمة حرب.

ومن جانبه، أدان رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي من قبل ميليشيا الحوثي الإيرانية الإرهابية، مما أسفر عن سقوط شهيد وعدد من المصابين.

وقال السلمي، في بيان له، إن تعمد ميليشيا الحوثي الإمعان في الاستهداف المتكرر للمدنيين والمنشآت المدنية والحيوية في المملكة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، يؤكد أنها جماعة إرهابية ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الأمر الذي يستوجب تصنيفها كجماعة إرهابية وهو ما طالب به البرلمان العربي في قراره الصادر في ١٩ يونيو/حزيران الجاري.

وأكد رئيس البرلمان العربي، على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في التصدي لممارسات هذه الجماعة الإرهابية، ووقف هذه الهجمات الإرهابية المتكررة التي تستهدف عن عمد المدنيين وسلامة الطيران المدني وتهدد الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم.

ويعتبر الهجوم على مطار أبها هو الثاني خلال أيام؛ حيث تعرض المطار لهجوم حوثي يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو/حزيران الجاري، وبعدها بيومين تمكن الدفاع الجوي السعودي من إسقاط 5 طائرات مسيرة باتجاه مطار أبها وخميس مشيط.

وعبرت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، في بيان مشترك، عن قلقهم بشان التوتر المتصاعد في المنطقة والخطر الذي يشكله النشاط الإيراني المزعزع للسلام والأمن في اليمن والمنطقة بأسرها.

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