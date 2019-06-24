"شمس" تنهي شراء 53% في "حماية لمعدات الأمن والسلامة"

الرياض- مباشر: أعلنت شركة المشروعات السياحية "شمس"، المدرجة بسوق الأسهم السعودي ، "تداول" عن إتمام شراء حصص ملكية بنسبة 53 بالمائة من شركة حماية لمعدات الأمن والسلامة والتجارة المحدودة، أمس الأحد الموافق 23 يونيو / حزيران 2019م.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول" اليوم الإثنين، إن إتمام عملية الشراء تم عن طريق زيادة رأسمال شركة حماية لمعدات الأمن والسلامة بقيمة 10 ملايين ريال يتم سدادها نقداً من قِبل شركة "شمس" من مواردها الذاتية.

وأضافت أن مجلس إدارة الشركة سيقوم برئاسته الأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وتحت إدارة العضو المنتدب الأستاذ نادر بن راشد الناصر.



وأوضح بيان الشركة أن عملية الشراء السابقة تعتبر المرحلة الأولى من عملية الاستحواذ.

كما أكدت على أن العمل جاري من قِبل ملاك مجموعة شركات حماية على الإجراءات النظامية والحصول على موافقة الجهات المعنية حتى يتسنى إنهاء عملية الاستحواذ على نسب من حصص ملكية كل من شركة سعود خليفة مدعج آل فصام وشركاه لنقل الأموال والذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة، و شركة سعود خليفة مدعج ال فصام وشركاه للخدمات الأمنية المدنية الخاصة.

وأشارت الى أنه عند إتمام عملية الاستحواذ على نسب ملكية الشركتين، ستكون نسبة الملكية في شركة حماية لمعدات الأمن والسلامة خاضعة للتعديل بالنقصان، وذلك وفقاً لإعادة هيكلة نسب الملكية على كامل شركات المجموعة، على أن يتم الإعلان على نسبة ملكية شركة "شمس" النهائية عند الانتهاء من إتمام الإجراءات النظامية المتعلقة بالدخول بالشركتين المتبقية، خلال المرحلة المُقبلة.

كما أوضحت أن الاستحواذ على 53 بالمائة من شركة حماية لمعدات الأمن والسلامة والتجارة المحدودة، نهائي، ولن يتأثر بعدم إتمام الاستحواذ على نسب ملكية بالشركتين الباقية.

ونوهت الشركة أنه يوجد طرف ذو علاقة بالصفقة، حيث إن الأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة "شمس" هو شريك بشركة حماية لمعدات الامن والسلامة والتجارة المحدودة؛ بصفته الشخصية، ولا توجد شروط تفضيلية بالتعامل.

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