تباين أداء الأسهم الأوروبية بالمستهل مع استمرار التوترات بالشرق الأوسط

مباشر: تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، حيث أن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران تستمر في إثارة مخاوف حدوث مواجهة عسكرية في الشرق الأوسط.

ولا تزال التوترات الجيوسياسية داخل الشرق الأوسط قائمة على الرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبو في عطلة نهاية الأسبوع بأن البيت الأبيض مستعد للتفاوض مع طهران دون شروط مسبقة.

وتعود العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لتكون موضع تركيز مرة أخرى، بعد أن صرح نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوين اليوم بأن بكين ترغب في أن تلغي الولايات المتحدة الإجراءات غير المناسبة ضد شركات التكنولوجيا الصينية.

وفي الدقائق الأولى من الجلسة تراجع قطاع السيارات بنحو 0.9 بالمائة بعد تحذير شركة دايملر بشأن أرباح عام 2019، فيما صعدت أسهم شركات التجزئة بنسبة 0.3 بالمائة.

وبحلول الساعة 7:03 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر "ستوكس 600" عند مستوى 384.9 نقطة كما ظل مؤشر "فوتسي" البريطاني ثابتاً عند مستوى 7406.5 نقطة.

فيما تراجع مؤشر "داكس" الألماني بأكثر من 0.2 بالمائة ليهبط إلى 12311.2 نقطة بينما ارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.1 بالمائة مسجلاً 5534.9 نقطة.

وخلال نفس الفترة، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.09 بالمائة ليصل إلى 1.1379 دولار.