مصر تُدين حادث استهداف مطار أبها السعودي

القاهرة - مباشر: أدانت جمهورية مصر العربية، حادث استهداف ميليشيا الحوثي في اليمن لموقف سيارات بمطار أبها السعودي باستخدام طائرة مسيرة، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة سبعة آخرين.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، وقوفها حكومةً وشعباً إلى جانب حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد مثل تلك المحاولات اليائسة للنيل منها.

وأدانت جمهورية مصر العربية في 12 يونيو/حزيران الجاري، استهداف ميليشيات الحوثي في اليمن لمطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية بمقذوف، ما أسفر عن إصابة 26 شخصاً من جنسيات مختلفة.

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